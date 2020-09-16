Mamak'ta Şehir Politikaları Bölge Çalıştayı düzenlendi
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Mamak'ta Şehir Politikaları Bölge Çalıştayı düzenlendi

Mamak Belediyesi tarafından yapılan Şehir Politikaları Analizi kapsamında bölge çalıştayı düzenlendi.

Mamak'ta Şehir Politikaları Bölge Çalıştayı düzenlendi
16.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:54

Mamak Belediyesi tarafından yapılan Şehir Politikaları Analizi kapsamında bölge çalıştayı düzenlendi.

Lavanta Kültür Merkezindeki çalıştayda konuşan Belediye Başkanı Murat Köse, ilçenin meselelerini, çözüm önerilerini ve gelecek stratejilerini belirlemeye çalıştıklarını belirtti.

Köse, "Mamak için çok faydalı bir çalışma oldu. İlçemizin geleceği adına önemli bir başlangıç yapıyoruz. İlçemizi birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Mamak hepimizin. Benim de bu şehre ait bir fikrim var diyen herkesin fikrini önemsiyoruz. Sunulan fikirleri mutlaka değerlendirerek Güzel Mamak'ı geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Bu nedenle de yürütmekte olduğumuz bu çalışmayla ilçemiz için bir şehir politikası belirlenecek." dedi.

Çalıştayda kamu kurumu, sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarların görüş ve önerileri alınarak 64 mahallede daha önce tespit edilen sorunlardan hareketle çözüm önerileri geliştirildi.

3 gün sürecek Bölge İstişare Toplantıları neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar, önümüzdeki aylarda düzenlenecek Kent Şurasında ele alınarak süreç tamamlanmış olacak.

Kaynak: AA

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