Mamak'ta sahur bir başka

Mamak'ta Ramazan ayında davulcular her gün bir mahallede vatandaşları sahura kaldırarak hem bir geleneği yaşatıyor hem de sahura kalkamayan vatandaşların uyanmasına yardımcı oluyor.

Mamak'ta Ramazan ayında davulcular her gün bir mahallede vatandaşları sahura kaldırarak hem bir geleneği yaşatıyor hem de sahura kalkamayan vatandaşların uyanmasına yardımcı oluyor.

Sahur vakti davullarıyla sokağa çıkarak maniler eşliğinde davul çalan ve vatandaşları sahura kaldıran davulcuların bu kez adresi Karaağaç Mahallesi oldu. Osmanlı geleneğini yaşatmak adına fes takıp, beyaz gömlek ve yelek giyerek mahalleyi sokak sokak dolaşan davulcular, manilerinde de korona virüsle ilgili sosyal mesaj da veriyor. Davulcular, "Eller çok yıkanacak, dirseğe hapşurulacak, sarılmak yok, sadece uzaktan bakılacak" manileri eşliğinde davul çalarak, vatandaşları sahura uyandırıyor.

Ramazan ayının evlerde kısıtlı geçmesine rağmen eski gelenekleri yaşattıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Nerede o eski Ramazanlar diyerek başlar yeni Ramazanlarımız. Ramazan-ı Şerif'in olmazsa olmazı Ramazan davulu geleneğimizi bu yıl dönüşümlü olarak her gün farklı bir mahallemizde sürdürmekteyiz. Eskisi gibi sokakların dolup taştığı cıvıl cıvıl Ramazanlara, sokakların dolup taştığı sahurlara ulaşmak istiyoruz. Hep birlikte güzel günler göreceğiz inşallah" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA