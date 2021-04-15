Mamak'ta Ramazan ayında dayanışma
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Mamak'ta Ramazan ayında dayanışma

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Mamak'ta Ramazan ayında dayanışma

Mamak'ta Ramazanın vazgeçilmezi olan geleneksel iftar çadırı, Covid-19 önlemleri kapsamında bu yıl da kurulmayınca Mamak Belediyesi de iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüyor.

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Mamak'ta Ramazanın vazgeçilmezi olan geleneksel iftar çadırı, Covid-19 önlemleri kapsamında bu yıl da kurulmayınca Mamak Belediyesi de iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüyor. Belediye, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına "İftarımızı Paylaşalım" diyerek sıcak yemek ulaştırıyor.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan saatlerce tazeliğini koruyan özel hazırlanmış hijyenik yemek kaplarına konulan yemekler, pandemi kuralları içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar teslim ediliyor.

Mamak Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren aşevi tarafından her gün ihtiyaç sahibi 4 bin vatandaşa sunulan 2 kap sıcak yemek hizmeti ve ekmek ramazan ayı boyunca da devam ediyor. Normalde öğle saatlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yemekler, ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar saati öncesi teslim edilmeye başlandı. Koronavirüs süreciyle birlikte, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yoğun şekilde hissedildiği Ramazan ayında da sağlanan desteğin artarak devam ettiğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hemşehrilerimizin dertleri ile dertlenmek ve bunlara bir nebze de olsa derman olabilmek bizim yönetim anlayışımızın temelini teşkil ediyor. Bundan dolayı sosyal belediyeciliği çok önemsiyoruz. Özellikle idrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın buruk geçirmemeleri için, dayanışmanın ve yardımlaşmanın doruğa ulaştığı bu günlerde kendilerine destek oluyoruz. Gönüllerimizin bir olduğu gibi inşallah en kısa zamanda sofralarımızı da birleştiririz diyerek, bu yılda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize iftar öncesi sıcak yemek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Pandemi şartları ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde daha önceden tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin evlerine ramazan ayının birinci günü itibariyle iftarlarını açmak üzere sıcak yemeklerini ulaştırmaya başladık. Allah izin verirse ramazan ayında her gün binlerce kişiye ulaşarak sıcak yemek ikramımızı sunmuş olacağız. Mamak Belediyesi olarak her zaman kendilerinin yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kardeşlik duyguları içerisinde paylaşmanın özendirilmesi adına Ramazan ayında da tüm Mamak ailesini birbirine destek olmaya davet ediyorum" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Mamak'ta Ramazan ayında dayanışma
Mamak'ta Ramazan ayında dayanışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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