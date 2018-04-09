Mamak'ta Projelerle Dolu Yıl

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün başkanlık ettiği Nisan Ayı meclis toplantısında 2017 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Görüşmeler neticesinde Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda Mamak'a yapılan hizmetleri ayrıntılarıyla anlatan Akgül, 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun belediye meclisi tarafından kabulüyle birlikte hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. Projelerle dolu bir yılı daha geride bıraktıklarının altını çizen Başkan Akgül, yerel hizmetlerin yanı sıra ulusal ölçekte örnek gösterilebilecek projelere imza attıklarını kaydetti. Akgül, " Mamak Belediyesi olarak, ilçemizin ileriye gitmesine yönelik yatırımları hayata geçirdik, yeni projeleri üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Hizmette yatırım zengini

2009 yılında 80 milyon gelir bütçesi ile devraldıkları belediyeyi, 2017 yılında 333 milyona yükselttiklerini belirten Akgül, Ankara'ya değer katan bir belediye olarak 2018 yılının da açılışlarla dolu bir yıl olacağını sözlerine ekledi. Mali disiplini sağladıktan sonra Mamak'a kalıcı eserler yaptıklarını kaydeden Akgül, "İnsana yatırımın en değerli yatırım olduğuna ilişkin inancımızı ortaya koyan işler yaptık. İlçemizi spordan sanata, bilimden sosyal hayata, mimariden alt yapıya kadar çok sayıda yatırımla buluşturduk. Okullara, eğitime, çocuklara, gençlere yatırım yaptık. Marka projelerle belediyeciliğe yeni bir soluk getirdik. Aile merkezleri, gençlik ve kültür merkezlerimiz, gök bilim merkezimiz, insan odaklı soysal projelerimiz, parklar, kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarımız, spor ve sosyal tesislerimizle toplumun her kesiminden ve her yaştan vatandaşımıza ulaştık" dedi.

Tasarruf ve iş birliği yaparak başardık

Yapılan yatırımları, kaynakları en doğru şekilde kullanarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Akgül, kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde ilçe halkına en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olduklarını belirtti. Faaliyet Raporu ile ilgili tüm soruları tek tek cevaplayarak meclis üyelerini bilgilendiren Akgül, Mamak'ta yaşanan büyük değişim ve dönüşümün önümüzdeki yıllarda da tüm hızıyla devam edeceğini dile getirdi. Akgül, belediye meclisinin de hizmetlerdeki katkılarını hatırlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti. - ANKARA