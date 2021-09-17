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Mamak'ta pedallar hareketlilik için çevrildi

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Mamak'ta pedallar hareketlilik için çevrildi

Avrupa Birliği'nin girişimi olarak her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası açılışı Mamak'ta gerçekleşti.

Avrupa Birliği'nin girişimi olarak her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası açılışı Mamak'ta gerçekleşti. Bu yılki teması "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olan etkinlik, Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Anıtı ve Hidayet Türkoğlu Spor Salonu önünden bisiklet turu ile başladı.

Avrupa Birliği'nin girişimi olarak her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası açılışı Mamak'ta gerçekleşti. Bu yılki teması "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olan etkinlik, Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Anıtı ve Hidayet Türkoğlu Spor Salonu önünden bisiklet turu ile başladı.

Turda Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda davetli Üreğil Millet Bahçesi'ne kadar pedal çevirdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye faaliyetleriyle insanlara sağlıklı ve güvenli bir hareketlilik sunmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

"Teknoloji hantallaştırıyor"

Üreğil Millet Bahçesi'nde Avrupa Hareketlilik Haftası açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, teknolojinin şehirleri ve insanları hantallaştırdığını, obezite, çevre kirliliği ve trafik sorunlarının arttığını söyledi. Avrupa Birliği'nin, 2050 yılı için "iklim nötr" hedefi olduğuna dikkati çeken Kaymakçı, "Şimdiden kentlerimizi sürdürülebilir iklim değişikliğine ayak uydurmuş kentler olarak planlamak durumundayız" dedi.

Kaymakçı, bisikletin yalnızca çocukların oyuncağı olmadığını vurgulayarak, " Bisiklet, dünyanın her ülkesinde ve ülkemizde aynı zamanda bir trafik aracıdır ve bisikletliler de aynı ehliyeti olan sürücüler gibi sürücülerdir. Dolayısıyla diğer araçların ve sürücülerin, bisikletlilere ve bisikletlere saygı göstermesi ve kurallara uyması çok önemli. Bu bizim daha sağlıklı, daha hareketli, bir toplum oluşturabilmemiz için de gerekli" diye konuştu.

"Bisikletler ulaşım aracı oldu"

Sağlıklı yaşamak için hareket etmenin, yürüyüş yapmanın ve bisiklet sürmenin önemine vurgu yapan Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, "Artık bisikletler ulaşım aracı olmuş durumda. Gelişmiş ülkelerde bisikletler için özellikle yollar yapılıyor ve insanlar ev ve iş yerlerine bisikletle gidip gelmekteler. İnşallah bu yolların her geçen gün ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde arttığını görmek istiyoruz" dedi.

"İlçemizi sporun merkezi haline getiriyoruz"

Monotonlaşan şehir hayatında günümüzün büyük bir bölümünü hareketsiz olarak geçirmemek adına ilçeye yürüyüş ve bisiklet yolu kazandırdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dikkat çektiği 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi çerçevesinde, bizler de hemşerilerimize sağlık ve güvenli hareketlilik imkanları sunmak için üstün gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda da spor salonlarımız, açtığımız sportif kurslar ve spor kulüplerimizin yanı sıra temelini attığımız ve inşası devam eden spor tesislerimizle, yüzme havuzlarımızla ilçemizi inşallah sporun merkezi haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mamak'ta pedallar hareketlilik için çevrildi

Mamak'ta pedallar hareketlilik için çevrildi

Mamak'ta pedallar hareketlilik için çevrildi

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