Mamak'ta parklara sosyal mesafe düzeni
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Mamak'ta parklara sosyal mesafe düzeni

Mamak Belediyesi park ve bahçelerde korona virüse karşı önlemler alıyor.

Mamak'ta parklara sosyal mesafe düzeni
27.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:47

Mamak Belediyesi park ve bahçelerde korona virüse karşı önlemler alıyor. Parklardaki bank ve oturma alanları "sosyal mesafe" kuralına uygun olarak düzenleniyor.

Korona virüse (Covid 19) karşı ülke genelinde alınan koruyucu tedbirler devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerin sürdürülmesine yönelik önerileri doğrultusunda Mamak Belediyesi ilçe genelinde dinlenme ve park alanlarındaki banklarda da sosyal mesafenin uygulanması için önlemler almaya başladı. Bankların ortalarına düzenek yerleştiren belediye, aynı anda iki kişinin aralarında mesafe bırakarak oturmasını zorlayan bir sisteme gitti. Adına sosyal mesafe konsolu denen düzenekle parklarda birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği bank ve oturma alanları "sosyal mesafe" kuralına uygun olarak düzenleniyor. Böylelikle vatandaşların dinlenirken sosyal mesafe kuralına uyması da sağlanmış olacak.

Uygulama kapsamında yeni tip banklara en fazla iki kişinin oturabileceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bankların arasına birer metre mesafe bırakıldığını belirterek, normalleşme sürecinin başlaması ile vatandaşların virüsten korunmak amacıyla sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğinin de altını çizdi. Köse, "Öncelikle vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılığa teşekkür etmek istiyorum. Halkımızın yoğun olarak tercih ettiği park ve bahçeler ile sosyal alanlarda banklarda da sosyal mesafe düzeni getirmek istedik. Sosyal mesafe hem kendi can sağlığımız hem de çevremizdeki insanlar için çok önemli. Hemşehrilerimizin de buna uyması çok önemli" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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