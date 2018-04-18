Mamak'ta Parklar Yaza Hazırlanıyor

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Mamak'taki parklarda hummalı bir çalışma başladı.

Mamak Belediyesi ilçe genelindeki bulunan 354 park için harekete geçti. Tamir ve bakım hizmetini hızlandırarak eksiklikleri tamamlayan ekipler, park ve mesire alanlarını Mamaklı vatandaşlar için hazırlıyor. Ekipler ayrıca parklardaki oyun grupları, bank, masalar ve spor aletlerini de revize ederek, yıprananları yenileri ile değiştiriyor. Vatandaşların mevcut parkları daha verimli kullanabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların talepleri de dikkate alınıyor.

Gelecek kuşaklara yeşil bir Mamak bırakmak istediklerini belirterek, ilçedeki yeşil alanların arttırılmasına önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği, huzur bulacağı alanları oluşturuyoruz ve bunların bakımını da aksatmadan yapıyoruz. Vatandaşlarımız yaz ayında yemyeşil, temiz parklarımızda huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler" dedi.

Görsel estetik ön planda

Yıl içerisinde bozulan kırılan oyun gruplarının, bankların değişimini gerçekleştiren belediye, sulama ve çim biçimi gibi rutin park bakımlarının yanı sıra mevsim ve çevresel şartlar nedeniyle zarar gören oyun grupları, yürüme yolları, fitness setleri gibi park donatılarını yenileyerek kullanılabilir hale getiriyor. Ağaçların ve fidanların bakım ve budama işlemleri ile çim ekimi, mevsimlik çiçek dikimlerini de gerçekleştiren ekipler, parkların aydınlatmaları ile görsel güzelliğine de dikkat ediyor. - ANKARA