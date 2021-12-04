Mamak'ta özel güne özel konser

Ankara Mamak Belediyesi, 3 Aralık Engelliler Günü'ne özel konser gerçekleştirdi. Birbirinden güzel namelerin yankılandığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde, Yakamoz Türk Müziği Korosu Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Mamak Belediyesi, 3 Aralık Engelliler Günü'ne özel konser gerçekleştirdi. Birbirinden güzel namelerin yankılandığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde, Yakamoz Türk Müziği Korosu Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşattı. Şefliğini Seyfi Yener'in yaptığı bu anlamlı konsere Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Tüm yıla yararak hizmetlerimizi sizlerle buluşturuyoruz"

Engellerin, engelliler için engel olmayacağını, sevgi, ilgi ve azimle tüm engellerin ortadan kalkacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hataya sıkı sıkı tutunan yollarına çıkan engellere ve fikirlere aldırış etmeden sanatta, sporda siyasette eğitim ve iş dünyasında çok güzel işler yaparak önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimiz hepimizin gurur kaynağıdır. Mamak Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza desteklerimiz devam ediyor. 2021 yılı boyunca evde sağlık hizmetlerinden bin 54 kişi, evde bakım hizmetlerinden 724 kişi hizmet aldı. Bu hizmetlerimizin yanı sıra spor tesislerimizden, aile merkezlerimizden de engelli kardeşlerimiz faydalanmaktadır. Bu özel günde sizlere yapmış olduğumuz özel bir hizmetten söz etmek isterim. Gülveren Mahallesi'nde 2 bin 400 metrekare bir alandan Engelsiz Yaşam Merkezi'mizin projesini tamamladık. Önümüzdeki günlerde bu projeyi hayata geçireceğiz. Bu Engelsiz Yaşam Merkezi'nde rehabilitasyon alanları, spor alanları, sanat ve eğitim alanı aynı zamanda sinema salonu da yer alacak. Bu tesiste gün içerisinde ailelerinden emanet aldığımız engelli kardeşlerimizin hem eğitimine katkı sunacağız hem de onlar tesiste güvenle hizmet alabilecek. Engelli kardeşlerimiz sadece bir günde anmıyor bunu tüm yıla yararak hizmetlerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Sevgi tüm engelleri aşar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi. - ANKARA