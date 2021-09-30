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Mamak'ta organik ürünler sofraları süslüyor

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Mamak'ta organik ürünler sofraları süslüyor

Mamak'ın yerli ve milli üretimde örnek bir ilçe olması adına hayata geçirdiği tarımsal projelerle adından söz ettiren Mamak Belediyesi, vatandaşları organik ürünlerle buluşturmaya devam ediyor.

Mamak'ın yerli ve milli üretimde örnek bir ilçe olması adına hayata geçirdiği tarımsal projelerle adından söz ettiren Mamak Belediyesi, vatandaşları organik ürünlerle buluşturmaya devam ediyor.

Gökçeyurt, Ekoköy'de hasadı yapılan domatesler, Kutludüğün'de bulunan Mamak Kadın Kooperatifleri'nde işlenerek salça haline getiriliyor. Adeta bir fabrika gibi çalışan Mamaklı üreten kadınlar, salça işlemini tamamlandıktan sonra ürünleri Mamak belediyesi bünyesinde bulunan MAKKOP satış noktalarında satışa sunuyor.

Marka olma yolunda hızla ilerliyoruz Mamak'ta geleneksel lezzetleri yaşatıldığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemizde tarımın daha fazla gelişmesi, üretimin desteklenmesi, halkımızın sağlıklı ve doğal ürünler tüketmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz farkındalık yaratan hizmetlerimizle yerli ve milli üretimde marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. " dedi. Köse, "Bu ilerlemenin yanı sıra kurduğumuz MAKKOP ile hem kadın istihdamına destek veriyoruz hem de hanım kardeşlerimizin aile bütçelerine katkı sağlamalarına olanak sağlıyoruz "diye konuştu.

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