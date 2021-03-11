Mamak'ta Miraç Gecesi'ne özel program
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Mamak'ta Miraç Gecesi'ne özel program

11.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:46
Mamak'ta Miraç Gecesi'ne özel program

Mamak Belediyesi pandemi koşulları gereği, Miraç Gecesi'nde vatandaşlara sosyal medya aracılığı dopdolu bir içeriğe sahip Miraç Kandili Özel programı düzenlendi.

Mamak Belediyesi pandemi koşulları gereği, Miraç Gecesi'nde vatandaşlara sosyal medya aracılığı dopdolu bir içeriğe sahip Miraç Kandili Özel programı düzenlendi. Mamak Belediyesi ve Mamak Müftülüğü'nce, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmalarının ardından program ilahilerle ve dualar eşliğinde son buldu.

Köse, Mamaklıların kandilini kutladı

Vatandaşların manevi duygularına tercüman olabilmek amacıyla özel bir program hazırladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Öncelikle milletimizin ve İslam aleminin Miraç Gecesi'ni kutluyorum. Miraç Gecesi'nin hürmetine, dualarımız Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için olsun, ümmetimizin ve tüm insanlığın barış, huzur ve refah içinde yaşaması için olsun" dedi. - ANKARA

Mamak'ta Miraç Gecesi'ne özel program
Mamak'ta Miraç Gecesi'ne özel program

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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