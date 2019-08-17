Mamak'ta minik kursiyerler tam not aldı

17.08.2019 12:23

Ankara'nın Mamak İlçesinde Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde yaz dönemi kurslarında eğitim gören 7-15 yaş grubundaki 100 kursiyer eserlerini görücüye çıkarttı.

Büyüklerine taş çıkartan minik yetenekler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Serginin açılışında konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çocuklarımızı sürekli sosyo-kültürel faaliyetlerle buluşturarak onların bireysel gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bizler katkıda bulundukça onların kendilerine olan güvenleri daha da artacak ve ilerleyen süreçlerde çok önemli projelere imza atacaklarına yürekten inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA