Mamak'ta mahallelerde temizlik çalışmaları devam ediyor
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Mamak'ta mahallelerde temizlik çalışmaları devam ediyor

29.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:40
Mamak'ta mahallelerde temizlik çalışmaları devam ediyor

Mamak Belediyesi ekipleri, Hüseyingazi ve Çağlayan mahallelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik çalışması yaptı.

Mamak Belediyesi ekipleri, Hüseyingazi ve Çağlayan mahallelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik çalışması yaptı.

Hüseyin Gazi Türbesi etrafı ve sokakları temizleyen ekipler, ayrıca çöp konteynerlerini de dezenfekte etti.

Salgının etkilerini minimuma indirmek adına ilçe genelinde temizlik çalışmalarını hassasiyetle devam ettirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gece gündüz demeden özellikle ortak kullanım alanlarını sterilize ediyoruz. Vatandaşlarımıza daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Mamak sunmak için ekip arkadaşlarımızla adeta bir seferberlik halinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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