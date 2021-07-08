Mamak'ta kurban hazırlıkları başladı
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Mamak'ta kurban hazırlıkları başladı

Mamak'ta kurban hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mamak Belediyesi, Ortaköy kurban alanında bayram hazırlıklarına başladı.

Mamak Belediyesi, Ortaköy kurban alanında bayram hazırlıklarına başladı. 170 dönüm alan üzerine kurulan kurban satış ve kesim alanı her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenleniyor.

Pandemi öncesi 350 çadır ile hizmet veren Mamak Belediyesi Ortaköy Kurban Alanı'nda bu yıl da geçtğimiz yıl olduğu gibi yüzde 50 kapasiteyle hizmet verilecek. En fazla 156 çadır kurulacak olan alanda hummalı çalışmalar başladı. Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, tesisin tam kapasite ile hizmet verebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi süreci nedeniyle önlemleri sıkı tutan ekipler, kurbanlıklar gelmeden önce alana kurulacak çadırlar arasında sosyal mesafeyi ayarlayarak, 2 metre boşluk bıraktı. Korona virüs tedbirlerini elden bırakmayan ekipler, kurban satıcıları ve alıcılarının el hijyenine dikkat etmesi için çadır önlerine su hattı çekerek, musluklar bağladı. Tesisin genel temizliği ve peyzaj düzenlemesi devam ederken, ilaçlama çalışmalarıyla hijyen de sağlanıyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaların eksiksiz devam ettiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Düzen içinde, temiz ortamda kurban satışı ve kesimi yapılabilmesi için elimizdeki bütün imkanları sunacağız. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımız, her tür sağlık kontrollerinin yapıldığı bu alandan gönül rahatlığıyla kurbanlarını alabildikleri gibi modern ve usulüne uygun bir şekilde kesim de yapabilecek" dedi.

Kurban satış ve kesim alanında çalışmalar tamamlandıktan sonra kurbanlıklar alana girmeden önce çadırlarda dezenfeksiyon çalışması yürütülecek. Alanda yapılacak dezenfeksiyon ve sinek ilaçlama çalışmaları bayram sonuna kadar devam edecek.

Kurban pazarına giriş yapacak kurbanlıkların görevli zabıta ekipleri ve uzman veteriner hekimlerin kontrolünden geçerek alana giriş yapacağını ifade eden Başkan Köse, "Tüm halkımızın rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi için belediye olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi. - ANKARA

Mamak'ta kurban hazırlıkları başladı
Mamak'ta kurban hazırlıkları başladı
Mamak'ta kurban hazırlıkları başladı
Mamak'ta kurban hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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