Mamak'ta kura heyecanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mamak'ta kura heyecanı

Mamak Belediyesinin ilçeye ve Ankara'ya değer katan vizyon projelerinden Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Bin 205 hak sahibi evlerine kavuştu.

Mamak'ta kura heyecanı
22.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:48

Mamak Belediyesinin ilçeye ve Ankara'ya değer katan vizyon projelerinden Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Bin 205 hak sahibi evlerine kavuştu.

Mamak Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle uygulanan Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi 2.3. ve 4. etap kapsamında bin 205 konutun kura çekim programında hak sahipleri evlerine kavuştu. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Programda maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilirken, kuraları çekilen vatandaşlar da pandemi sebebiyle çekilişin hemen ardından salondan ayrıldı.

Hedeflerinin her alanda yükselen bir ilçe inşa etmek olduğunu belirten Başkan Köse, "İlçemiz artık kentsel dönüşüm projeleri ile adeta model alınan ve modern yapılara kavuşan bir ilçe. Muhteşem bir yaşam alanı üzerine oturtulan proje ile üç mahallemizde adeta yeni bir yaşam başlıyor. Toplam 4 etaptan oluşan projenin 1. etabında 869 konuttan 386'sı hak sahiplerine teslim edildi. 2. etap kapsamında bin 186 konutun 464'ü, 3. etap kapsamında 948 konutun 380 adeti ve 4. etap kapsamında da 877 konuttan 266 tanesini hak sahiplerine teslim ediyoruz. Yine konutların yanı sıra, sosyal tesis alanlarıyla da mahallemiz, Mamak'ın en modern mahallelerinden biri oluyor. Dönüşüm ile ilçemizin silueti güzelleşirken Mamaklıların yaşam standardı da yükselecek. Günlük değil, geleceğe yönelik yatırımlarla vatandaşlara sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyoruz. Bu projelerin asıl mimarları sizlersiniz. Mamak'ın çehresinin değişmesinde sizlerin vermiş olduğu karar, iş birliği çok önemli. Mamak sizlerin desteği ile yatırım ve umut şehri oldu. Konutlarımızın hayırlı olmasını, içerisinde kardeşlerimizin güzel günler görmelerini, mutlu ve mesut şekilde yaşamalarını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı Güncel
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler...
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Güncel
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Magazin
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı 3. Sayfa
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Magazin
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında baraj boşaltılmaya başlandı
200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında baraj boşaltılmaya başlandı
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ozan Güven Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Mamak'ta kura heyecanı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 13:27:02. #1.14#
title