Mamak'ta köşe bucak temizlik kampanyası

23.10.2019 12:36

Mamak Belediyesinin başlattığı köşe bucak temizlik ve bakım çalışması kapsamında, Büyükkayaş Mahallesi baştan sona temizlenerek bakım çalışmaları yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan 200 kişilik ekip, Büyükkayaş Mahallesi'ni temizledi.

Her gün sahada vatandaşlarla iç içe olduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Biz bu milletin hizmetkarıyız. Milletimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya söz verdik. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar sürdürdüğümüz çalışmalarla ilçemizi yeniliyoruz. Her hafta en az bir mahallemizin hızlıca çözülebilecek eksikliklerini gideriyor, köşe bucak temizliyoruz." dedi.

Köşe bucak temizlik kapsamında ekipler, sıcak asfalt serimi, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları, park ve bahçe yenileme çalışmaları, rutin temizlik, yıkama ve süpürme çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA