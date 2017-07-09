Mamak'ta Konut Etaplarının İlk Teslimat Çalışmaları Başladı

Mamak Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yapılan Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi büyük bir hızla devam ediyor. Toplam 574 bin metrekare alanı kapsayan projenin ilk etabında yapımına başlanan 869 konut, 2017 yılı içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek.



Mamak Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşaat yapılan ve kentsel dönüşümün simgesi haline gelen Mamak'ta, 1. etapta konutların yapımında sona gelinirken, 2-3 ve 4. etaplarda yeni binalar için temel kazıları başladı. Toplamda 3 bin 11 konutun bulunduğu etaplarda proje kapsamında, 1 adet lise, 1 adet ilköğretim, 1 adet anaokulu, 1 adet camii, 1 adet ticaret merkezi ve 1 adet park olacak. Kentsel dönüşüm ile en büyük kazancı Mamaklıların elde ettiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, emlak ve inşaat sektörünün de kentsel dönüşüm projeleriyle hareket kazandığını kaydetti. Her geçen gün daha fazla değer kazanan ilçede gecekondu izlerinin silindiği ifade eden Akgül, "Hedefimiz en kısa sürede inşaatları tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmek. Vatandaşlarımız modern bir hayata kavuşacak. Sosyal donatı alanları, yeşil alanları, eğitim tesisleri ve kültürel tesisleri ile bu projeler Mamak'ı Başkent'in yıldızı haline getiriyor" ifadelerinde bulundu.



Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi'nde en büyük pay ise yeşil alana ayrıldı. Toplam 574 bin metrekare alanı kapsayın projenin yalnızca yüzde 21'i konut, yüzde 22'si yol ve sosyal donatı alanı olacak. Proje içerisindeki en büyük pay yüzde 57 ile yeşil alan vatandaşların hizmetine sunulacak. - ANKARA