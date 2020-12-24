Mamak'ta kar teyakkuzu
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Mamak'ta kar teyakkuzu

24.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:19
Mamak'ta kar teyakkuzu

Mevsimin ilk karının Başkent'te düşmesiyle birlikte Mamak Belediyesi'nin oluşturduğu bin kişilik kar ve buzla mücadele ekibi çalışmalara başladı.

Mevsimin ilk karının Başkent'te düşmesiyle birlikte Mamak Belediyesi'nin oluşturduğu bin kişilik kar ve buzla mücadele ekibi çalışmalara başladı.

Mamak'ın yüksek kesimlerinde ilk kar mesaisini gerçekleştiren ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını gerçekleştirerek olası aksaklıkları giderdi. Ana arterler ve kaldırımlar başta olmak üzere yoğunluğun fazla olduğu yerlere öncelik veren ekipler, Mamak'ın her bölgesinde olası kazaları engellemek adına tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerin alındığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kar yağışının devam etmesi veya artması durumunda ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Amacımız Mamaklı vatandaşlarımızın günlük hayatını aksamadan devam ettirebilmesini sağlamak" dedi.

Kışın yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek için 64 mahallede 4 adet 4x4 kar küreme, 12 kamyon, 10 kamyon tuzlama, 14 adet kazıyıcı- yükleyici kepçe, 2 loder,4 greyder, 54 kamyon, kamyonet, 5 kaldırım küreme aracından oluşan kar ve buzla mücadele filosu, meteorolojinin uyarıları doğrultusunda hazır kıta olarak görev bekleyecek. Kar yağışının yoğunlaştığı zamanlarda vatandaşların şikayetlerini iletebilmeleri için kriz masası da oluşturuldu. Vatandaşlar Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi'ni (444 0 149) arayarak oluşan olumsuz durumları da bildirebilecek. - ANKARA

Mamak'ta kar teyakkuzu
Mamak'ta kar teyakkuzu
Mamak'ta kar teyakkuzu
Mamak'ta kar teyakkuzu
Mamak'ta kar teyakkuzu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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