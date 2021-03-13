Mamak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı
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Mamak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı

13.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:03
Mamak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı

Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve öğretmenler katıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı program, Mamak Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Kalbimizde hissedeceğiz

İstiklal Marşı'nın milletin Milli Mücadele'deki azmini ve kahramanlığını anlatmak için yazılan en büyük eser olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İstiklal Marşımız; Türk Milletinin vatan ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin ölümsüzleştiği dizelerdir. İstiklal Marşı'nda Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılan azmi ve iradesi vardır. İstiklal Marşı'nda Haçlı'yı durduran Kılıçarslan'ın imanı, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin halis niyeti yer alır. İstiklal Marşı'nda İstanbul'un fethinin, Fatih'in en büyük rüyalarının izleri vardır. Milletimiz kendisine armağan edilen İstiklal Marşı'nı daima kalbinde hissedecek, her zaman ve her yerde coşkuyla, gururla söyleyecek, bağımsızlığından, vatanın bölünmez bütünlüğünden ve bayrak sevgisinden asla vazgeçmeyecektir. Bir kez daha Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. İstiklal Marşımızın kabulünün 100.yıl dönümü milletimize kutlu olsun. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da, İstiklal Marşı'nın, şanlı bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı'nda yüce Türk milletinin tek bir vücut halinde ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesinin en güzel ifadesi olduğunu kaydetti.

Duygulandırdı

Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Cumhuriyet Anadolu Lisesinin hazırladığı Mehmet Akif konulu tiyatral müzikal program, hem büyüledi hem de duygulandırdı. Program, Mamak Belediyesi'nin Aile Merkezleri'nin düzenlediği "Mehmet Akif Ersoy" konulu resim sergisinin açılışı ile son buldu. - ANKARA

Mamak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı
Mamak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı
Mamak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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