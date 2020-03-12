Mamak'ta "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında program düzenlendi.

Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında program düzenlendi.

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Ziya Polat, İstiklal Marşı'nın 99 yıl önce yazılmasına rağmen yenilikçi bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Polat, "Milletimizin Milli Mücadele'deki azmini ve kahramanlığını anlatmak için yazılan en büyük eser İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşı'nın dizelerinde de vurgulandığı gibi Türk milleti ezelden beri hür yaşamış ve daima hür yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ise İstiklal Marşı'nın yazılmasına neden olan zorlu günlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Etkinlikte İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan bir film gösterilirken, öğrenciler şiir okudu.

Kaynak: AA