Mamak'ta "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mamak'ta "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği - Haber
Mehmet Akif Ersoy, Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Mamak'ta "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği

Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında program düzenlendi.

12.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:34
Mamak'ta

Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında program düzenlendi.

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Ziya Polat, İstiklal Marşı'nın 99 yıl önce yazılmasına rağmen yenilikçi bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Polat, "Milletimizin Milli Mücadele'deki azmini ve kahramanlığını anlatmak için yazılan en büyük eser İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşı'nın dizelerinde de vurgulandığı gibi Türk milleti ezelden beri hür yaşamış ve daima hür yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ise İstiklal Marşı'nın yazılmasına neden olan zorlu günlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Etkinlikte İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan bir film gösterilirken, öğrenciler şiir okudu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi Haber
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Haber
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Haber
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Engin Özkoç Donald Trump Abdulhamit Gül
Magazin Emrah Cem Yılmaz Ebru Şallı Gülben Ergen
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Hikmet Karaman
Daha Fazla Wuhan Futbol Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Mamak'ta "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 13:18:05. #1.15#