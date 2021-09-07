Mamak'ta ilk ders zili çaldı
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Mamak'ta ilk ders zili çaldı

Mamak'ta ilk ders zili çaldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Mamak'ta 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminin ilk dersi zilinin ise sembolik olarak çaldığı nokta ise Kazım Orbay Ortaokulu oldu.

Eğitim-Öğretim yılı açılış etkinliğine Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve veliler katıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de 10 yıl öğretmenlik yaptığını anımsatarak, salgının başından bugüne büyük fedakarlık gösteren öğretmenlere şükranlarını sundu.

Her bir öğrenciyi cevher olarak görün Salgına karşı öğrencilerin maske ve mesafe kurallarına dikkat etmesini isteyerek okulların bundan sonra bir salgın kaynağı olarak görülmeyeceğini ifade eden Ankara Valisi Vasip Şahin, bu dikkatin sınıfta ve teneffüs aralarında da devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı. Vali Şahin, "Okullar açık olmalı, açık olmalı ki evlatlarımız geleceğe daha iyi hazırlansınlar. Bizim bu uygarlık mücadelesinde kaybedecek bir dakika dahi vaktimiz yok. Her gün bir adım daha ileri, bir adım daha yükseğe çıkmamız lazım. " diye konuştu. Şahin, hep birlikte tedbirli olunması halinde, geride bırakılan sürecin kayıp olmaktan çıkacağını söyledi. Ankara'da birçok ülkenin öğrenci sayısından daha fazla öğrenci bulunduğuna işaret eden Vasip Şahin, öğretmenlere, her bir öğrenciyi "cevher" olarak görerek geleceğe hazırlaması tavsiyesinde bulundu.

Süreç başarılı bir şekilde sürdürülüyor Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy da öğrencilerin uzun bir süreden sonra okulla buluştuğunu belirterek, bu süreçte öğrencilere Kovid-19 tedbirlerine azami uymaları tavsiyesinde bulundu. Şensoy, sürecin başarılı bir şekilde sürdürüleceğine inandığını dile getirdi.

Çocuklarımız için imkanlar oluşturmaya devam ediyoruz Yönetime geldiği yıldan beri 15 tane kütüphane, 3 tane bilim sanat merkezi, 3 tane gençlik merkezi, 4 tane yüzme havuzunu tamamlayarak hizmete açtıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse" Çocuklara, spor, sanat, bilim, eğitim gibi birçok alanda çeşitli imkanlar oluşturduk, oluşturmaya da devam ediyoruz. İlçemizde bugüne kadar olduğu gibi hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Ankara'da 1 milyondan fazla öğrenci ders başı yaptı Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fatsa, Ankara'da 3 bin 181 okulda, 48 bin 985 derslikte, 74 bin 211 öğretmen ve 1 milyon 89 bin 598 öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını ifade etti. Öğrencilere daha mutlu ve sağlıklı bir gelecek sunmanın gayreti içinde olduklarını belirten Fatsa, Kovid-19 nedeniyle bütün tedbirlerin alındığını, velilerin de sürece katkı sağlaması gerektiğini bildirdi. Konuşmaların ardından, Kazım Orbay İlkokulu öğrencileri şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu. Törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilere başarılı bir eğitim-öğretim yılı temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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