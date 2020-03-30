Mamak'ta hamileler için özel acil yardım ambulansı uygulaması başlatıldı Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Mamak Belediyesi, bebeğini kucağına almak için gün sayan anne adaylarının gebelik sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için acil yardım ambulansı uygulamasını başlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Mamak Belediyesi, bebeğini kucağına almak için gün sayan anne adaylarının gebelik sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için acil yardım ambulansı uygulamasını başlattı.

Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi'ni (444 0 149) arayarak evde bakım hizmeti isteyen anne adayları hem evlerinde kalıyor hem de olası risklerden uzak tutuluyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hamileler içinde Mamak Belediyesi Acil Yardım Ambulansı'nı faaliyete geçirdik. Sağlık ekiplerimiz, Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi'ne gelen çağrılarla birlikte adrese giderek anne adayından gebelik süreci hakkında bilgi alıyor ve gerekli bakımları gerçekleştiriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir sorun haline gelen korona virüsüne (Covid-19) karşı belediye olarak sahadayız. Gece gündüz demeden Mamaklılar için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz ise temizlik kurallarına iyi uymaları ve yetkililerden gelen uyarıları dikkat edilerek tedbirli olmalarıdır." dedi.

Kaynak: AA