Mamak'ta General Zeki Doğan Anaokulu hizmete açılıyor

Mamak'ta içerisinde çocukların tüm gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak materyallerin olduğu General Zeki Doğan Anaokulu hizmete açılıyor.

Mamak Belediyesi'nin öncelikli hizmet grubu olarak belirlenen çocukların gelişimine katkı sağlamak, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve yaşam boyu eğitimin önünü açmak için projelendirdiği General Zeki Doğan Anaokulu hizmete açılıyor. İçerisinde çocukların tüm gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak materyallerin olduğu anaokulu miniklerin gözde merkezi olacak.

"Çocuklarımız için her yatırım çok kıymetli"

İyi eğitimin iyi bir geleceğe dönüşeceğini vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu yatırımlar, çocuklarımızın akademik başarısına, kişilik gelişimine imkan tanımakta, onun hayat boyu mutlu bir birey olarak yaşamasının önünü açmaktadır. Okul demek geleceğe ve insana yatırım demektir. Çocuklarımızın menfaatine konulan her tuğla, çakılan her çivi, gerçekleşen her yatırım çok kıymetli. Geleceğimizi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız için ne yapsak azdır" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet