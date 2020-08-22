Mamak'ta Gençlik Merkezinin temeli atıldı
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Mamak'ta Gençlik Merkezinin temeli atıldı

Mamak Belediyesinin tarafından planlanan Altınevler Gençlik Merkezi'nin yapılan törenle temeli atıldı.

Mamak'ta Gençlik Merkezinin temeli atıldı
22.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:44

Mamak Belediyesinin tarafından planlanan Altınevler Gençlik Merkezi'nin yapılan törenle temeli atıldı.

Mamak'lı gençlere hizmet etmesi için Mamak Belediyesi tarafından planlanan ve içerisinde çok amaçlı salon (Basketbol, voleybol, gösteri, konferans), sahne, soyunma odası, seminer salonu, el sanatları odası, zeka oyunları odası, plastik sanatlar, odası derslik ve kütüphane, mescid ve mutfak bulunan Altınevler Gençlik Merkezinin temel atma töreninde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Geçtiğimiz aylarda başta şehitlik bilim ve sanat merkezi olmak üzere, uyanık kütüphanelerimiz, millet kıraathanelerimiz ve macera parkımızla 13 ayrı eserimizi hizmete açarak, açılış kurdelesini kestik. Bundan yaklaşık 4.5 ay önce de Akdere bilim ve sanat merkezimizin temelini attık ve inşaatına başladık. Salgın çok yoğun olduğu için böyle bir açılış töreni düzenleyemedik. Göreve geldiğimiz 30 Mart yerel seçimlerinden bugüne kadar geçen 15 ayda, seçimde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğu yaşıyoruz. Yola çıkarken, Mamak daha güzel olacak diye söz vermiştik. Evet şimdi Allah'ın izniyle artık "Mamak daha güzel oluyor" diyoruz. Yeni parolamızı bu şekilde seslendiriyoruz. Size verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. Bu amaçla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Mamak bizim evimiz, burası bizim. Dün de, bugün de, yarın da ortak kaderimiz" ifadelerini kullandı.

"Gönül belediyeciliği sizlere hizmet etmek bizim en büyük amacımız"

Mamak'lıların büyük bir aile olarak huzur içinde yaşamasını istediklerini belirten Köse," Sizlerin hayatını kolaylaştırmak, eser belediyeciliği, hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği ile sizlere hizmet etmek bizim en büyük amacımız. Gönül belediyeciliği sizlere hizmet etmek bizim en büyük amacımız. Gönül belediyeciliği demiştik ya şehri imar edebiliriz ama gönüllere dokunmadıktan sonra, kendimizi başarılı olarak kabul etmeyiz. İlk günlerden itibaren seçim dönemine benzer olarak hep halkımızın içinde olduk. Acı gününde tatlı gününde hep sizlerle birlikte olduk. İnsan mekanı inşa eder, bir süre sonra mekan da insanı inşa eder. Çalışmalarımızı bu hassasiyetle sürdürüyoruz. Geçen yıl Gökçeyurt mahallemizde mahalle konağımızı tamamlayarak hizmete açtık. Yine geçen yıl Kutludüğün mahallemizde bilim ve sanat merkezimizi tamamlayarak kıymetli hemşerilerimizin hizmetine açtık. Kutludüğün'deki yerimizde atölyeler, bayanlara ve her yaş grubuna hizmet ettiğimiz güzel tesislerimiz var. Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi gönül çarşımızı inşa ederek açılışını hep birlikte yaptık" şeklinde konuştu.

"Söz verdiğimiz projelerimizi yerine getirmenin gayreti ile çalışırken bir taraftan da devam eden işlerde mevcut hizmet kalitemizi değiştirerek, geliştirerek sizlere daha kaliteli hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz" diyen Köse, konuşmasına şöyle devam etti:

"Söz verdiğimiz gibi Musiki Muallim Mektebi ile Mamak kültür, sanat ve edebiyatın merkezi haline geliyor. Büyük ozanları, gönül insanlarını, kıymetli siyaset insanlarını, kıymetli büyüklerimizi söyleşiler ve çeşitli programlarla Mamak'ta ağırlıyoruz. Musiki Muallim Mektebinde Sahne sanatları eğitim ve uygulama akademisiyle inşallah gençlerimizin yeteneklerini keşfederek onlara daha güzel gelecek sağlamak istiyoruz. Biz demiştik ki niye yeni Neşet Ertaş'lar, Aşık Veysel'ler keşfedelim bunun gayreti içerisindeyiz. Musiki Muallim Mektebimizde restorasyon çalışmaları devam ediyor ve içerisinde kütüphane, özel müzik dinletilerinin de olacağı kafeteryası ve sanat atölyeleriyle pek çok etkinliğin merkezi olacak."

"Seçimde şöyle bir ifade kullanmıştım, ortaokulu tamamlayan bütün gençlerimizin yüzmeyi öğrenmesini sağlayacağımızı söylemiştim"

Daha çok proje olduğunu ve üzerinde çalıştıklarını belirten Köse, "Her mahallemizde, hemşerilerimize, her yaştan insanımıza hitap edecek projelerin üzerinde çalışıyoruz. Bizler ilk günkü heyecanımızla güzel Mamak ve Mamak'lı hemşerilerimiz her şeyin en güzeline, en iyisine layıktır düşüncesi ile hareket ederek gece gündüz demeden sizlerin refahı, mutluluğu ve huzuru için çalışmaktayız. Seçimde şöyle bir ifade kullanmıştım, ortaokulu tamamlayan bütün gençlerimizin yüzmeyi öğrenmesini sağlayacağımızı söylemiştim. Sadece çocukların değil, gençlerin ve yetişkinlerin de yüzmeyi öğreneceği, spor yapacağı tesislerimizin sözünü vermiştim. Geçtiğimiz haftalarda Ekin mahallemizde, Ekin Spor Kompleksi Havuzumuzun temelini attık. 19 Mayıs'ta açılışını yapacağız. Arkasından Zirvekent mahallemizde Mehmet Akif Ersoy parkımızın açılışını yaptık. Biz ne söz vermişsek, ne vaatte bulunduysak hepsini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Yine önümüzdeki günlerde iki tane yüzme havuzumuzun da temelini atacağız. Birini misket mahallesinde diğerini de Altıağaç/Karaağaç mahallelerimizin ortak kesiştiği noktada. Önümüzdeki yıl itibariyle Yenibayındır mahallesinde, Ekin mahallesindeki temelini attığımız tesise benzer bir temelini atacağız" diye konuştu.

"Geleceğimiz gençlerimizdir ve gençlerimize hizmet etmek bizim en birinci amacımızdır"

Mamak Belediye Başkanı Köse, "Bugün üç tane temel atma töreninden ilkinden sizlerle beraberiz, Altınevler Gençlik Merkezimizin temel atma töreninde beraberiz. Altınevler Gençlik Merkezimiz 2 bin metrekare inşaat alanıyla iki katlı bir giriş ve birinci kat olmak üzere iki kattan oluşan bir tesisimiz. Zemin katta çok amaçlı salon voleybol, basketbol yapılacak şekilde ve konferans salonuyla beraber bir sahne, giyinme odalarımız, mescidimiz ve seminer salonlarımızla beraber el sanatları odası, zeka oyunu vb. etkinlikleri yapacağımız şekilde faaliyetler alacağımız tesisimiz burası, burada birde kütüphanemiz olacak. Geleceğimiz gençlerimizdir ve gençlerimize hizmet etmek bizim en birinci amacımızdır. Buradan sonra Ortaköy'e gideceğiz ve Ortaköy'de de bir mahalle konağı inşasının temelini atacağız. Orası da iki katlı bir tesisimiz tam bir Ankara evi şeklinde içerisinde muhtarlık ofisi, iki adet çok amaçlı tesisimiz bulunuyor. Devamında da Eski Bayındır mahallemizde yeni bir mahalle konağımızın temelini atacağız. Mahalle konaklarımızda özellikle eskiden köy odası olurdu oradaki heyecanı oradaki insanların bir araya gelerek, kına gecesinde, taziyede, mutlu ve üzüntülü günlerinde bir araya gelecekleri özel bir mekan oluşturuyoruz. Mamak'a hizmet etmek demek, Mamak'lıların gönlüne girmek bizim en temel amacımız. Biz efendi olmaya gelmedik, biz sizlerin hizmetkarı olmaya geldik. Biz halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla yola çıktık. Güzel Mamak'lı hemşerilerimize daha nice güzel hizmetler yapmayı planlıyoruz. Mamak'ımıza güzel ve kalıcı eserler kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Temelini attığımız tesisin hayırlı olsun diliyorum. Söz verdiğimiz gibi Mamak daha güzel oluyor diyorum" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Temel atma törenine Mamak İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, MHP ilçe başkanı Mustafa Esen, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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