Mamak'ta fahiş fiyata geçit yok

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde fiyatlarda yaşanan yüksek dalgalanmalarla birlikte haksız fiyat artışının önüne geçmek için ilçe genelindeki marketlerde, denetim gerçekleştirdi. Temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin alış ve satış fiyatları üzerinden kar marjlarını inceleyen ekipler, etiket fiyatlarının ödeme noktalarında da eşleşip eşleşmediğinin kontrolünü gerçekleştirdi. Fiyat denetiminin yanı sıra, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen koşulları da denetlendi.

Fiyatların takipçisiyiz

Mamaklılar adına ilçedeki fiyat değişimlerinin takipçisi olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İndirimi de özellikle yükselişteki hız gibi olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız istek ve taleplerine dün olduğu gibi bugün de kulak veriyoruz" dedi. - ANKARA