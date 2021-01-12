Mamak'ta evde sağlık ve bakım hizmeti devam ediyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarda vatandaşlara katkı vermeye çalıştıklarını söyledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarda vatandaşlara katkı vermeye çalıştıklarını söyledi.

Mamak Belediyesinin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan "Evde Sağlık" ve "Evde Bakım Hizmeti", yatağa bağımlı, kimsesiz, engelli ve yaşlı vatandaşların hem tedavilerini hem de bakımlarını gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda salgın sürecinden itibaren 2 bin 187 aileye sağlık, yaklaşık 500 yaşlı ve kimsesiz vatandaşa evde bakım hizmeti veren belediye, hasta ve yaşlılara hizmet sunarken aynı zamanda onlara moral de veriyor.

Ekipler, serum, sonda takılması, diyabetik ayak bakımı, yatak yarasına pansuman, enjeksiyon, şeker ve tansiyon takibi gibi konularda hizmet veriyor. Her geçen gün sağlık hizmeti ağını genişleten Mamak Belediyesi, hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşları koronavirüs salgını nedeniyle bilgilendirmede bulunarak, evden çıkmamaları konusunda da uyarıyor.

Belediye Başkanı Köse, önceliklerinin vatandaşların sağlığı ve mutluluğu olduğunu belirterek, "Her yaraya merhem her derde deva olmak için vatandaşın ayağına sağlık hizmeti götürüyoruz. Bu işi yüreğimizi ortaya koyarak yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal