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Profesyonellere taş çıkarttılar

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Profesyonellere taş çıkarttılar

Mamak Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Mamak Yüzme Havuzu'nda engelli vatandaşlarla yüzme yarışı gerçekleştirildi.

Mamak Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Mamak Yüzme Havuzu'nda engelli vatandaşlarla yüzme yarışı gerçekleştirildi.

Mamak Belediyesi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, engelli sporcular Mamak Yüzme Havuzu'nda kıyasıya yarıştı. Yarışmanın sonunda madalyalarını Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci tarafından alan sporcular, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

Bir gün değil her gün yanınızdayız

Bir hayalin gerçeğe dönüşmesinin en önemli noktası o hayale inanmak olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "En büyük engel sevgisizliktir. Bir gün değil her zaman engelli vatandaşlarımızın yanınızdayız. Onların gözlerindeki sevgiyi gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Başta yüzme havuzumuz olmak tüm tesislerimiz engelli vatandaşlarımızın hizmetine açıktır" dedi.

Profesyonellere taş çıkarttılar

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