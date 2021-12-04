Mamak'ta Engelliler Günü için resim atölyesi kuruldu

Ankara Mamak Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Seğmen Konağı Bilim ve Sanat Merkezi oyun odasının minik kursiyerleri için resim atölyesi kurdu.

Mamak Belediyesi, bünyesinde bulunan aile, bilim ve sanat merkezlerinde farkındalık oluşturmak adına oyun odasında eğitim alan çocuklara etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde birçok etkinlik düzenleyen Mamak Belediyesi, Seğmen Konağı Bilim ve Sanat Merkezi oyun odasının minik kursiyerleri içinde resim atölyesi kurdu. Engelliler için boyalarını ellerine alan minikler hem yeteneklerini sergiledi hem de engelliler için farkındalık oluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte minikler hepimiz potansiyel engelliyiz mesajı verdi.

Üzerimize düşen sorumluluğun farkında ve bilincindeyiz

Toplumsal hayata onurlu, etkin ve eşit bir şekilde katılmak, engelli veya engelsiz tüm bireylerin en tabii hakkı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse "Engelli olmak herhangi bir kusur ya da eksiklik değildir. Engelli vatandaşlarımızın eğitim, spor ve sanatsal ve daha birçok alanda göstermiş oldukları azim ve kararlılık ile almış oldukları başarı hiçbir şeyin engel olamayacağının göstergesidir. Bu anlayış ile her zaman üzerimize düşen sorumluluğun farkında ve bilincindeyiz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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