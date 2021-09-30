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Mamak'ta eğitimler devam ediyor

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Mamak'ta eğitimler devam ediyor

Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi koordinatörlüğünde, duygusal zeka becerilerini geliştirmek için yardımcı yöntemler vermeyi amaçlayan, yetişkin olarak çocukların duygusal yeterliklerinin sağlanmasına nasıl yardımcı olunabileceğini hakkında "Duygu Koçluğu" eğitimi düzenlenecek.

Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi koordinatörlüğünde, duygusal zeka becerilerini geliştirmek için yardımcı yöntemler vermeyi amaçlayan, yetişkin olarak çocukların duygusal yeterliklerinin sağlanmasına nasıl yardımcı olunabileceğini hakkında "Duygu Koçluğu" eğitimi düzenlenecek.

4-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek eğitimler Prof. Dr. Serap Erdoğan tarafından verilecek.

Katılım belgesi verilecek Ebeveynlik stillerini anlama, ebeveynlerin kendi duygularını ve çocuklarının duygularını doğru anlamlandırma, tanımlama ve çocuğa empatik bir yaklaşımla destek olarak duygu düzenleme becerileri kazanmalarına destek olma süreçleri içeren programda, katılımcılara katılım belgesi de verilecek.

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