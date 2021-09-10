Mamak'ta eğitici seminerler devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mamak'ta eğitici seminerler devam ediyor

Mamak'ta eğitici seminerler devam ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Mamak Belediyesi, Abidinpaşa Aile Merkezi kursiyerlerine temel ilk yardım eğitimi, Covid-19 Tedbirleri-Bağışıklama ve tütün kullanımıyla mücadele konularında seminer verdi.

Mamak Belediyesi, Abidinpaşa Aile Merkezi kursiyerlerine temel ilk yardım eğitimi, Covid-19 Tedbirleri-Bağışıklama ve tütün kullanımıyla mücadele konularında seminer verdi.

Belediye olarak dönem dönem bu tür eğitimlerin olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gerek personelimizin gerekse kurslarımızda eğitim alan kursiyerlerimizin olası durumlarda neler yapabileceği konusunda bilgilendirici seminerler düzenlemek üzerimize düşen sorumluluklardan biri" dedi.

İlk yardıma önem veriyoruz Bu tür eğitimlerde verilen bilgilerin hayati önem taşıdığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bunun için belediye olarak özellikle ilk yardım konularının üzerinde ciddi bir şekilde duruyoruz. Bu anlayışla eğitimlerimizi gerçekleştiriyor, personelimizi ve kursiyerlerimize bu doğrultuda bilinçlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Şevket Çoruh
Spor Max Meyer Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mamak'ta eğitici seminerler devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 09:58:18. #1.14#

title