Mamak'ta eğitici seminerler devam ediyor

Mamak Belediyesi, Abidinpaşa Aile Merkezi kursiyerlerine temel ilk yardım eğitimi, Covid-19 Tedbirleri-Bağışıklama ve tütün kullanımıyla mücadele konularında seminer verdi.

Mamak Belediyesi, Abidinpaşa Aile Merkezi kursiyerlerine temel ilk yardım eğitimi, Covid-19 Tedbirleri-Bağışıklama ve tütün kullanımıyla mücadele konularında seminer verdi.

Belediye olarak dönem dönem bu tür eğitimlerin olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gerek personelimizin gerekse kurslarımızda eğitim alan kursiyerlerimizin olası durumlarda neler yapabileceği konusunda bilgilendirici seminerler düzenlemek üzerimize düşen sorumluluklardan biri" dedi.

İlk yardıma önem veriyoruz Bu tür eğitimlerde verilen bilgilerin hayati önem taşıdığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bunun için belediye olarak özellikle ilk yardım konularının üzerinde ciddi bir şekilde duruyoruz. Bu anlayışla eğitimlerimizi gerçekleştiriyor, personelimizi ve kursiyerlerimize bu doğrultuda bilinçlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre