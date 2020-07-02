Mamak'ta düğün salonları yeni normale hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mamak'ta düğün salonları yeni normale hazır

Korona virüs önlemleri kapsamında hizmet vermeyen düğün salonları, uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açtı.

Mamak'ta düğün salonları yeni normale hazır
02.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:48

Korona virüs önlemleri kapsamında hizmet vermeyen düğün salonları, uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açtı.

İçişleri Bakanlığı genelgesindeki yeni normalleşme kuralları kapsamında düğün salonlarında hazırlıklar tamamlanırken, korona virüsle mücadelesine aralıksız devam eden Mamak Belediyesi de tedbiri elden bırakmayarak Mamak'ta faaliyet gösteren düğün salonlarını dezenfekte etti. Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, özel solüsyonlu dezenfektanlarla en ince detaylara kadar düğün salonları elden geçirdi. Belediye zabıta ekipleri de ilçede bulunan düğün salonlarına alınması gereken önlemleri tebliğ etti. Masa ve sandalye aralarındaki mesafeler kontrol edilerek broşürler yapıştırıldı.

Belediye olarak halk sağlığı ile ilgili her türlü çalışmayı yaptıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bizim için halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, tüm bakanlık ve kurumlarımızın çalışma ve planlamaları doğrultusunda Mamak Belediyesi olarak halkımızın sağlığı ile ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında vatandaşlarımızın ortak kullandıkları tüm alanlarda; kamu kurumlarında, camilere, parklardan okullara, düğün salonlarına kadar her alanda dezenfektan çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere yetkili kurumlarımızın bilgilendirmelerine, yetkililerce önerilen kişisel temizlik, dezenfeksiyon ve sağlık konularına uymalarıdır. Bizler devletimizi tüm ilgili kurumları gibi 24 saat halkımızın sağlığı ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde davranarak sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu süreçleri de iyi bir şekilde geçireceğimizi umut ediyorum" dedi.

Misafirler ateşleri ölçülerek alınacak

Düğünlerin yapılacağı mekanlar, işletmecileri tarafından korona virüs önlemlerine göre düzenlenecek, misafir kapasitesi belirlenecek ve alanın her noktasında sosyal mesafenin sağlanmasına yönelik uyarıcı işaretler bulunacak. Düğün salonuna gelen tüm misafirlerin girişlerde ateşleri ölçülecek, 38 dereceden yüksek olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Ateş ölçen personel de tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak. Salonun ortak kullanım alanlarında el antiseptiği ya da dezenfektan bulundurulacak.

Maske, korona sonrası düğünlerin de vazgeçilmez aksesuarı olacak. Salona girilmeden önce takılacak maskeler düğün boyunca çıkarılmayacak, buna gelin ve damat da dahil olacak. Maskenin zorunlu olacağı düğünlerin tüm fotoğrafları da doğal olarak maskeli olacak. Düğünlerde karşılama, takı merasimi ve uğurlama sırasında tokalaşma ve sarılma da yasaklar arasında. Takı merasimi de salonun uygun bir yerine konulacak sandıkta yapılacak. Hiçbir suretle misafirler arasında sosyal mesafe kuralı çiğnenmeyecek.

Düğünlerde oynamak da yasak

Korona sonrası düğünlerin belki de en dikkat çekici olanı oynamak yasak olacak. Alınan karara göre kişiler arasında temasa neden olabilecek oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak. Bu kuraldan yalnızca gelin ve damat muaf tutulacak, misafirler için dinlemeye yönelik müzik yayını yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü Haber
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Haber
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı Haber
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı Haber
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi Haber
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Tunç Soyer Fuat Oktay Cahit Özkan Mustafa Destici
Magazin Alişan Buse Varol Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Temmuz Ak Parti Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Mamak'ta düğün salonları yeni normale hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 11:40:51. #1.15#
title