Mamak'ta dostluk turnuvası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mamak'ta dostluk turnuvası

Mamak'ta dostluk turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mamak Belediyesi'nin, personel ile sosyal bağları güçlendirmek amacıyla düzenlediği birimler arası futbol turnuvasının şampiyonu Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü oldu.

Mamak Belediyesi'nin, personel ile sosyal bağları güçlendirmek amacıyla düzenlediği birimler arası futbol turnuvasının şampiyonu Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü oldu.

Mamak Belediyesi'nin, personel ile sosyal bağları güçlendirmek amacıyla düzenlediği birimler arası futbol turnuvasının şampiyonu Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü oldu. 16 takımın katıldığı heyecan dolu turnuvada Destek Hizmetleri Güvenlik Birimi ikinci olurken, Çevre Koruma Müdürlüğü ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve ödüllerini ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse takdim etti. Turnuva ile birimler arasında sporun yanında dostluk, arkadaşlık, birlik ve beraberliği de pekiştiğini ifade eden Başkan Köse, "Öncelikle turnuvaya katılarak centilmence mücadele eden tüm birimlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı da tebrik ediyorum. Kurum içi birlik ve beraberliği güçlendirecek faaliyetler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Mamak'ta dostluk turnuvası

Mamak'ta dostluk turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title