Mamak'ta dostluk turnuvası

Mamak Belediyesi'nin, personel ile sosyal bağları güçlendirmek amacıyla düzenlediği birimler arası futbol turnuvasının şampiyonu Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü oldu.

Mamak Belediyesi'nin, personel ile sosyal bağları güçlendirmek amacıyla düzenlediği birimler arası futbol turnuvasının şampiyonu Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü oldu. 16 takımın katıldığı heyecan dolu turnuvada Destek Hizmetleri Güvenlik Birimi ikinci olurken, Çevre Koruma Müdürlüğü ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve ödüllerini ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse takdim etti. Turnuva ile birimler arasında sporun yanında dostluk, arkadaşlık, birlik ve beraberliği de pekiştiğini ifade eden Başkan Köse, "Öncelikle turnuvaya katılarak centilmence mücadele eden tüm birimlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı da tebrik ediyorum. Kurum içi birlik ve beraberliği güçlendirecek faaliyetler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA