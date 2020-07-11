Mamak'ta "diyetler çöpe projesi"
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Mamak'ta "diyetler çöpe projesi"

Mamak Belediyesi, Aile Merkezleri bünyesinde kurs gören kadınlar için "Diyetler çöpe projesi" başlattı.

Mamak'ta
11.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:45

Mamak Belediyesi, Aile Merkezleri bünyesinde kurs gören kadınlar için "Diyetler çöpe projesi" başlattı. Doğru beslenmenin öneminden besinlerin tüketimine, vücut tiplerinden obezitenin tanımına kadar birçok konunun ele alındığı proje kapsamında Aile Merkezi kursiyerleri için "Yaşam Boyu Sağlık ve Beslenme Seminerleri" düzenlenmeye başlandı. İlki Ahmet Yesevi Aile Merkezi'nde gerçekleştirilen ve korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek verilen seminerler ayda bir kez, beş aile merkezinde gerçekleştirilecek.

Beslenme Uzmanı Sümeyye Betül Türk tarafından verilen seminerde beslenme tanımı, yetersiz ve dengesiz beslenme alışkanlıkları ve buna bağlı olarak gelişen hastalıklar, beslenme faktörleri, obezite, yanlış diyetler, kahvaltı tüketiminin önemi ve fiziksel aktivitenin öneminin yanı sıra sağlıklı beslenme önerileri anlatıldı. Sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin beslenme ve uyku kadar önemli olduğunu vurgulayan Beslenme Uzmanı Türk, "Düzenli egzersiz ile yeterli ve dengeli bir beslenme, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurlarındandır. Aşırı tuz tüketimi sağlığımızı olumsuz etkilemektedir. Obezite, küresel bir halk sorunudur. Obezite, başlı başına bir hastalık olduğu gibi kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarda zemin hazırlayarak sağlığımızı ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Obezitenin önlenmesi için yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivitenin arttırılması gerekmektedir" dedi. Seminerin çok faydalı geçtiğini söyleyen kursiyerler ise emeği geçen herkese teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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