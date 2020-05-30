Mamak'ta cuma namazı öncesi maske ve seccade dağıtıldı
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Mamak'ta cuma namazı öncesi maske ve seccade dağıtıldı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Mamak'ta ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılındı.

Mamak'ta cuma namazı öncesi maske ve seccade dağıtıldı
30.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:08

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Mamak'ta ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılındı. Mamak Belediyesi, cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı.

Sosyal mesafe kuralları kapsamında kılınan cuma namazında, Mamak Belediyesi tarafından namaz kılacak vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı, vatandaşların ateşi ölçüldü. İlk cuma namazı sebebiyle Mamak Belediyesi tarafından camilerin içleri ve avlularında dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Dezenfeksiyonun ardından avluda çizgiler çekilerek sosyal mesafeler belirlendi. Cuma namazının ardından da vatandaşlara lokum ikram edildi. Tepecik Mahallesi Pazarüstü Ali Balcı Cami'nde kılınan namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşlarla sosyal mesafeyi gözeterek sohbet etti, maske dağıttı. Vatandaşların huzurlu şekilde ibadet edebilmeleri için yoğun gayret gösterdiklerini kaydeden Köse, "Çok şükür bugünlerimizi de gördük.Yeniden camilerimizin ibadete açıldığı ve toplu namazlarımızın kılınabildiği ilk günlerimizi yaşıyoruz. Gerekli tedbir ve önlemleri aldık. Öncelikli olarak namazların kılınacağı cami bahçesi, avlusu ve açık alanlarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptık. Ardından toplum sağlığını korumak için cuma namazı öncesi müftülük tarafından belirlenen alanlarda vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıttık ve vatandaşlarımızın ateşini ölçtük. Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan camilerimizde yeniden buluşmamızın huzurunu yaşıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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