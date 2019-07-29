Mamak'ta çocuk şenliği devam ediyor

Mamak'ta çocuk şenliği devam ediyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Mamak Belediyesi'nin düzenlediği çocuk şenliği devam ediyor.

Mamak'ta çocuk şenliği devam ediyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Mamak Belediyesi'nin düzenlediği çocuk şenliği devam ediyor.
Saimekadın Amfi Tiyatro'da gerçekleşen şenlikte, yaz tatiline giren çocuklar aileleriyle birlikte keyifli dakikalar geçiriyor.
Çocuk şenliğinde, kukla şovu, illizyon gösterisi, Karagöz-Hacivat, balon şovu gibi etkinlikler yapılıyor.
Aileleri ve çocukları şenliğe davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çocuklarımız yıl boyunca yoruldu. Büyük bir sezon sonunda onlara ücretsiz olarak, aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri bir program hazırladık. Gönüllerince eğlensinler. Çocuklarımızı ve ailelerimizi şenliğe bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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