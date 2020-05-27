Mamak'ta camilerin dezenfekte işlemlerine başlandı
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Mamak'ta camilerin dezenfekte işlemlerine başlandı

Mamak Belediyesi, 29 Mayıs Cuma gününden itibaren kademeli olarak ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışmasına başladı.

Mamak'ta camilerin dezenfekte işlemlerine başlandı
27.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:53

Mamak Belediyesi, 29 Mayıs Cuma gününden itibaren kademeli olarak ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışmasına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan camilerin ibadete açılmasıyla ilgili hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda dezenfekte çalışmalarına hız verildiği ve camilerin içinin yanı sıra avlusunda ve vatandaşların kullanabileceği alanlarda da temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Camilerin yeşil alanlarında bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmasının yapıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca 29 Mayıs'ta cemaatle kılınacak cuma namazı öncesinde vatandaşların ateş ölçümlerinin yapılacağı, tek kullanımlık seccade ve maske dağıtımı gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, ilçedeki 261 camiden 80'inin faaliyete geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşların virüsten en az etkilenmesi için camilerin iç ve dışının temizlenmesi, süpürülmesi işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Camilerimiz cuma namazıyla açılacak. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızdan talebimiz, tedbiri elden bırakmamaları, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarıdır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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