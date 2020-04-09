Mamak'ta cadde ve sokaklar dumanlar kaplandı
Mamak'ta cadde ve sokaklar dumanlar kaplandı Ankara'nın Mamak ilçesinde dezenfekte işlemleri sırasında cadde sokakları dumanlar kapladı.
09.04.2020 05:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 05:47
Mamak'ta cadde ve sokaklar dumanlar kaplandı
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde dezenfekte işlemleri sırasında cadde sokakları dumanlar kapladı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde belediye çalışanları bir çok mahalleyi dezenfekte etti. Dezenfekte esnasında Mamak Belediyesi görevlileri ortaya renkli görüntüler çıkarırken cadde ve sokakları dumanlar kapladı. Mahalle sakinlerinin memnun kaldığı dezenfekte işlemleri gün boyu devam etti.
Kaynak: İHA