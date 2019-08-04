Mamak' ta boş gecekonduların bulunduğu bölgede yangın

Mamak' ta boş gecekonduların bulunduğu bölgede yangın

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde boş gecekonduların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

4.08.2019 14:54
Mamak' ta boş gecekonduların bulunduğu bölgede yangın

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde  boş gecekonduların  bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler   boş olan yaklaşık 10 gecekonduyu sardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre   yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı  bildirildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et