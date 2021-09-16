Mamak'ta bilim yolculuğu başlıyor

Bilime merak duyan herkesin heyecanla beklediği, TÜBİTAK'ın 4007 projesi çerçevesinde Bilim Yolculuğu-2 buluşması Mamak'ta gerçekleşecek.

23-24-25 Eylül tarihleri arasında, 49 farklı atölyede 1453 etkinliğin gerçekleşeceği Bilim Yolculuğu-2 programı bilim meraklılarına unutulmaz bir gün yaşatacak. Mamak Belediyesi, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşecek olan programa16 farklı üniversiteden 66 akademisyen ve uzman katılacak. Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan Bilim Yolculuğu-2 programında kurulacak olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise yetişkin ve öğretmen atölyelerinde, katılımcılar bilimsel çalışmalara imza atacaklar. Bilim şenliğinde sanat etkinlikleri, oyunlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar, yapay zeka ve çevre etkinlikleri de düzenlenecek.

Gençlerden beklentimiz yüksek Bilimin sadece fen ve matematik alanlarından ibaret olmadığını sosyal alanlarda da bilimsel çalışmalar yapılabileceğini vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, " Kuracağımız atölyelerde gençlerimiz istediği her alanda çalışmalarını sergileyebilecekler" dedi. İnsan gücünü kat kat arttıran teknoloji ile hayatı kolaylaştıran, üretimi çoğaltan bir dönemde yaşadığımızı da kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gençlerimizin yenilikçi ve ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalara imza atacaklarını biliyoruz. Bu bilinçle de onları böyle önemli organizasyonlarda bir araya getirerek hem fikir alışverişinde bulunmalarını hem de bugüne kadar yaptıkları çalışmaları gün yüzüne çıkarma fırsatı sunuyoruz" diye konuştu.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

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