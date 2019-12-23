Mamak'ta "Balık Festivali" düzenledi

23.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:08

Mamak ilçesinde "Balık Festivali" düzenlendi.

Üreğil Millet Bahçesi'nde gerçekleşen Balık Festivali'ne Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Balıkçılar Esnaf Odası Başkanvekili Mehmet Çelik, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve binlerce Mamaklı katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde 2 ton balık 2 saatte tükendi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Balık Karadeniz'de yakalanır, en tazesi Ankara'da Mamak'ta yenir diyoruz. Bugüne kadar birçok festival düzenledik, bugün de Mamaklı hemşehrilerimize Balık Festivali'mizde hamsi ikram ediyoruz." dedi.

Balık ekmek ikram edilen vatandaşlara sonrasında helva ikramında da bulunuldu. Kemençe dinletisinin de sunulduğu festivalde, vatandaşlar horon tepti.

Kaynak: AA