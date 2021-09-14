Başkentte Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 'Pedallar Dönüyor Mamak Hareketleniyor' etkinliği düzenlenecek - Haberler
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Başkentte Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla "Pedallar Dönüyor Mamak Hareketleniyor" etkinliği düzenlenecek

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Başkentte Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla

Başkentte Avrupa Hareketlilik Haftası, 16-22 Eylül tarihleri arasında "Pedallar Dönüyor Mamak Hareketleniyor" etkinliğiyle kutlanacak.

Başkentte Avrupa Hareketlilik Haftası, 16-22 Eylül tarihleri arasında "Pedallar Dönüyor Mamak Hareketleniyor" etkinliğiyle kutlanacak.

Mamak Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, birçok kentle eşzamanlı kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması, "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlendi.

Toplu taşımanın, yürüme, bisiklete binme ve diğer sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi amacıyla organize edilen hafta kapsamındaki etkinlikler, 16 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da Mamak 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'ndan başlayacak, Üreğil Millet Bahçesi'nde son bulacak.

Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda düzenlenecek "Pedallar Dönüyor Mamak Hareketleniyor" etkinliğiyle Üreğil'de halk oyunları ve gitar dinletileri gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sağlıklı bir gençlik ve toplum oluşturmak için sürdürülebilir hareketlilik biçimlerini desteklediklerini belirterek, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Başkentte Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Pedallar Dönüyor Mamak Hareketleniyor etkinliği düzenlenecek

Başkentte Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Pedallar Dönüyor Mamak Hareketleniyor etkinliği düzenlenecek

Başkentte Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Pedallar Dönüyor Mamak Hareketleniyor etkinliği düzenlenecek

Başkentte Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Pedallar Dönüyor Mamak Hareketleniyor etkinliği düzenlenecek

Başkentte Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Pedallar Dönüyor Mamak Hareketleniyor etkinliği düzenlenecek

Başkentte Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Pedallar Dönüyor Mamak Hareketleniyor etkinliği düzenlenecek

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkentte Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 'Pedallar Dönüyor Mamak Hareketleniyor' etkinliği düzenlenecek - Haberler
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