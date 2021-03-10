Mamak'ta Aile Danışma Merkezi hizmete açıldı
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Mamak'ta Aile Danışma Merkezi hizmete açıldı

10.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:46
Mamak'ta Aile Danışma Merkezi hizmete açıldı

Aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla Mamak Belediyesi tarafından Ankara'nın ilk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Aile Danışma Merkezi hizmete açıldı.

Aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla Mamak Belediyesi tarafından Ankara'nın ilk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Aile Danışma Merkezi hizmete açıldı.

Bir psikolog/aile ve evlilik danışmanı, bir aile danışmanı, bir sağlıklı beslenme ve diyet uzmanı ve haftanın belirli günlerinde hukuk danışmanının bulunacağı Aile Danışma Merkezi, Musiki Muallim Mektebi içerisinde hizmet verecek. Merkezde çocuklarıyla gelen aileler için de çocuk oyun alanı yer alıyor. Merkezin ailelerin sorunlarına çözüm getirecek bir merkez olacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Aile ne kadar sağlam olursa toplumumuz da o kadar sağlam olur. İnşallah bu merkez ailedeki sorunların, dolayısıyla toplumdaki sorunların çözülmesine bir katkı sağlar temennisiyle hayırlı olsun diyorum" dedi.

Randevu sistemiyle hizmet verecek

Merkezde alanında uzman danışmanlar tarafından aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmeti, anne ve babalara çocuk eğitimi için bilgilendirici çalışmalar, boşanma öncesi ailelere psikososyal süreçler de dahil edilerek arabuluculuk hizmeti, boşanmış bireyler ve çocuklarına boşanma sonrası uyum çalışması, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti, doğru beslenme gibi başlıklarda hizmet verilecek. Merkez randevu sistemiyle çalışacak. - ANKARA

Mamak'ta Aile Danışma Merkezi hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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