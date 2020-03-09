Mamak'ta adımlar kadınlar için atıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mamak'ta adımlar kadınlar için atıldı - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Mamak'ta adımlar kadınlar için atıldı

Mamak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Mamaklı Kadınlar Sporla Buluşuyor" etkinliği düzenledi.

09.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:50
Mamak'ta adımlar kadınlar için atıldı

Mamak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Mamaklı Kadınlar Sporla Buluşuyor" etkinliği düzenledi.


Etkinlik kapsamında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklı kadınlar ve sporculardan oluşan yaklaşık 250 kişilik topluluk, Gülveren Arif Yaldız Koşu Yolu'nu bir uçtan bir uca yürüdü. Yürüyüş sırasında yoldan geçen kadınlara da Başkan Köse karanfil dağıttı.


Mamak Belediyesi olarak, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Mamak Belediye Başkan Köse, "Mutlu kadın, mutlu toplum için, sağlık, huzur ve spor dolu bir hayat için, hanım kardeşlerimizle birlikte yürüdük. Aile Merkezlerimizde hanımlarımızın ve genç kızlarımızın kendilerini geliştirmeleri üretime katılmaları, aile ekonomisine katkı sağlamaları için çaba harcıyoruz. Eğitimde, sanatta, sporda daima kadınlarımızın yanındayız. Annelerimiz fedakarlığın, şefkatin ta kendisi. Ablalar anne yarısı. Eşimiz öteki yarımız. Kız evlatlarımız kıymetlimiz. Hayatımızdaki her mutlu karede mutlaka bir kadın var. Her hüzünde başımızı, her başarıda sırtımızı yasladığımız bir kadın var. Narin ama güçlü, zarif ama kararlı kadınlar var. ve cesaretleriyle bizi büyüleyen kadınlar. 15 Temmuz'da tek başına tankları durduran, evladı şehadete yürüdüğünde "Vatan Sağ olsun" diyen şehit annesi mübarek kadınlara da şükranlarımızı sunuyorum. Başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sporun hayatınızdan eksik olmamasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
'Mike Tyson gibiydiler' diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı Haber
"Mike Tyson gibiydiler" diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Haber
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haber
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Elçin Sangu Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Podolski Fatih Terim Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Mamak'ta adımlar kadınlar için atıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:05:50. #1.15#