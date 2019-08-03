Mamak'ta "Açık Mikrofon" projesi

Mamak Belediyesi tarafından vatandaşların ilçeye dair hayallerini dinleyebilmek amacıyla "Açık Mikrofon" projesi başlatıldı. Mahallelerin açık alanlarına bir kürsü bir de mikrofon yerleştirilerek "Nasıl bir Mamak hayal ediyorsunuz?" sorusuna cevap aranılan programın ilki Dikimevi'nde gerçekleştirildi. Kürsüye çıkan vatandaşlar, Mamak'ta görmek istedikleri, olmasını istedikleri hizmetleri ve Mamak için hayallerini paylaştı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Seçim döneminde vaadimiz olan katılımcı yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu projeyi başlattık. Vatandaşlarımızdan Mamak'a dair hayallerini dinleyeceğiz. Mesele geride hoş seda bırakmak, güzellikle ve iyilikle anılabilmektir. Mamak için hayali olan ve hayallerini bizimle paylaşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi mikrofona konuşmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: AA