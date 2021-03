Mamak'ta 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel konser

Mamak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser düzenledi. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konser pandemi dolayısıyla online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirildi.

Mamak Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yaklaşık iki saat süren çevrimiçi bir konser etkinliği düzenledi. Konserde, belediye orkestrası tarafından Türk Halk Müziği'nin en seçkin eserlerin seslendirildi. Belediye Halk Oyunları ekibinin de eşlik ettiği konserin sonunda sanatçılara karanfil dağıtıldı.

"Tüm fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum"

Kadınların bir gün değil yılın 365 günü el üstünde tutulması gerektiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kadınlar, bizlerin baş tacı; annemiz, hayat arkadaşımız, kızımız, kardeşimiz, hayatımıza renk katan ve anlamlı kılan varlıklardır. Mamak Belediyesi olarak pek çok çalışmamızda Mamaklı hanım kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bu vesilelerle başta tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere; yaşamın her anında her türlü fedakarlıkta bulunan, yokluğumuzu ve sıkıntılarımızı paylaşan, her zaman yanımızda olan tüm fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı