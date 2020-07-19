Mamak'ta 6 bin metrekarelik Ekin Spor Kompleksi'nin temeli atıldı
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Mamak'ta 6 bin metrekarelik Ekin Spor Kompleksi'nin temeli atıldı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, temeli atılan Ekin Spor Kompleksi'nin hayırlı olmasını diledi.

Mamak'ta 6 bin metrekarelik Ekin Spor Kompleksi'nin temeli atıldı
19.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:21

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, temeli atılan Ekin Spor Kompleksi'nin hayırlı olmasını diledi.

Mamak Belediyesince, Ekin Spor Kompleksi'nin temel atma töreni yapıldı.

Belediye Başkanı Murat Köse, törenin açılışında yaptığı konuşmada, spor kompleksinin başta Ekin, Bas¸ak, Bostancık ve Çigˆiltepe mahalleleri olmak üzere tu¨m Mamaklılara hizmet vereceğini söyledi.

Daha önce 13 ayrı eserin hizmete açıldığını ve Akdere Bilim ve Sanat Merkezi'nin temelinin atıldığını anımsatan Köse, "Go¨reve geldigˆimiz 30 Mart yerel sec¸imlerinden bugu¨ne kadar gec¸en 15 ayda, sec¸imde verdigˆimiz so¨zleri bir bir yerine getirmenin mutlulugˆu yas¸ıyoruz. Yola c¸ıkarken, 'Mamak daha gu¨zel olacak' diye so¨z vermis¸tik. Şimdi Allah'ın izniyle artık 'Mamak daha gu¨zel oluyor' diyoruz. Yeni parolamız bu, 'Mamak daha gu¨zel oluyor.'" diye konuştu.

Hayata geçirilen ve planlanan diğer projeler hakkında da bilgi veren Köse, şöyle devam etti:

"Sec¸imde, 'Ortaokulu tamamlayan c¸ocuklarımızdan yu¨zme bilmeyen kalmayacak' demis¸tim. Sadece c¸ocuklar degˆil, genc¸lerin ve yetis¸kinlerin yu¨zmeyi o¨gˆrenmeleri, spor yapabilmeleri ic¸in yu¨zme havuzunun so¨zu¨nu¨ o gu¨nlerde vermis¸tik. Ömru¨nu¨ milletine hizmete adayan liderimiz sayın Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdogˆan'ın koydugˆu hedefler dogˆrultusunda, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurulus¸unun 100. yılına ithafen, 2023'e dogˆru biz de gu¨zel Mamak'ı daha da gu¨zelles¸tirecek ve marka s¸ehir olma yolunda yol is¸areti

olacak o¨zel prestij projeler ile yolumuza devam ediyoruz. Biz ne so¨z vermis¸sek, hangi projeleri anlatmıs¸sak, hepsini bir bir hayata gec¸iriyoruz.

is¸te bu prestij projelerden birisi, bugu¨n temelini atacagˆımız Ekin Spor Kompleksi.

Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda ins¸a ettigˆimiz projemiz, bay ve bayan iki adet yarı olimpik yu¨zme havuzu, bay ve bayanlar ic¸in hamam ve sauna, baylar tarafında tribu¨n, iki adet fitness alanı, gu¨zel bir ku¨tu¨phane, 4 adet etkinlik ato¨lyesi, bay-bayan mescit, 2 adet bahc¸eye ac¸ılan

du¨kkan, basketbol sahası ve ac¸ık ve kapalı otoparktan olus¸uyor. Burası sadece bir havuz degˆil, bir anlamda yas¸am merkezi."

Köse, iki ayrı yu¨zme havuzunun daha temelinin atılacağını belirtti.

Buralarda verilecek kurslarda yetis¸en o¨gˆrencilerden, gelecegˆin s¸ampiyon sporcuları, s¸ampiyon yu¨zu¨cu¨leri c¸ıkacagˆına emin olduğunu ifade eden Köse, "Salgının en az hasar ile gec¸irilerek en kısa zamanda dogˆal ortamlarda

bulus¸arak, muhabbet edecegˆimiz, dertles¸ecegˆimiz, sarılıp kucaklas¸acagˆımız gu¨nlerin gelmesini Rabbimden diliyorum. Yaklas¸makta olan mu¨barek Kurban Bayramınızı kutluyorum. Temelini attıgˆımız tesisimiz hayırlı olsun." dedi.

"19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda teslimini istiyoruz"

Belediye Başkanı Köse, konuşmasının ardından Boğaziçi Kıtalararası Yarışları'nda rekor kıran milli yüzücü Caner Ekin'e madalya taktı.

Yüklenici firmaya, tesisin daha kısa süre içinde teslim edilmesi çağrısında bulunan Köse, bu tarihin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olmasını istediklerini söyledi. Köse, firma yetkilisinden bunun sözünü alarak, "Daha kısa süre içinde açılışın olmasını istiyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda teslimini istiyoruz, inşallah." dedi.

Mamak Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun gösterinin de yer aldığı törende, dua okunmasının ardından Belediye Başkanı Köse tarafından, protokolün de katılımıyla inşaat butonuna basılarak temele ilk harç konuldu.

Kaynak: AA

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