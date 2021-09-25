Mamak'ta 4 mevsim spor eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mamak'ta 4 mevsim spor eğitimi

Habermetre - Haberler | Toplum
Mamak'ta 4 mevsim spor eğitimi

Öğrencilere spor sevgisi aşılamak, sağlıklı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla yol çıkan Mamak Belediyesi, spor okullarında faydalı ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir döneme kapılarını açıyor.

Öğrencilere spor sevgisi aşılamak, sağlıklı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla yol çıkan Mamak Belediyesi, spor okullarında faydalı ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir döneme kapılarını açıyor.

Mamak'ta 4 mevsim spor eğitimini hedefleyen Mamak Belediyesi, spor okulları ile çocukların fiziksel ve duygusal gelişimlerine katkı sunarak keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. 1 Ekim itibariyle başlayacak olan spor eğitimleri Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu, Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Detaylı bilgi için: https://maya. mamak. bel. tr ulaşabilirsiniz.

Lisanslı sporcu olabilecekler Her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış ve ödüllü antrenörlerin görev aldığı spor okullarında basketbol, voleybol, jimnastik, taekwondo, okçuluk, masa tenisi, dart, karate, boks, çocuk zumbası ve futbol olmak üzere birçok branşta öğrenciler spor yapma imkanı bulacak. Başarılı olan öğrenciler, Mamak Belediyesi Spor Kulübü alt yapısına girme fırsatı yakalayıp, lisanslı sporcu olabilecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Kerem Kamışlı
Spor Mehmet Topal Lionel Messi Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Oğuzhan Koç Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mamak'ta 4 mevsim spor eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 12:28:41. #1.12#