Mamak'ta 30 çift 14 Şubat'ta dünyaevine girdi

Mamak'ta Sevgililer Günü'nde, 30 çiftin nikah akdi gerçekleştirildi. Çiftlerin nikahını ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse kıydı.

Nikah tarihlerini unutulmaz bir güne denk getirmek isteyen Mamaklı çiftler, soluğu Mamak Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda aldı. Normal günlere oranla yoğun bir talep olan Sevgililer Günü'nde, 30 çiftin nikah akdi gerçekleştirildi. Çiftleri yalnız bırakmayarak nikahlarını kıyan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse nasihatte bulunarak, "Birbirinizin ayağına basın ama asla birbirinizin damarına basmayın" dedi.

Saygının olduğu yerde sevgi olur

14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahı kıyılan çiftlere bir ömür mutluluklar dileyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu müessesenin devamlılığı çiftlerin birbirlerine karşı saygıyı korumasından geçiyor. Saygının olduğu yerde sevgide olur, mutlulukta olur" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel