Mamak'ta 30 Ağustos Coşkusu
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Mamak'ta 30 Ağustos Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Mamak'ta kutlandı.

Mamak'ta 30 Ağustos Coşkusu
31.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:35

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Mamak'ta kutlandı. Kutlamalar kapsamında Mamak Belediyesi 75.Yıl Amfi Tiyatro'da, Musiki Muallim Mektebi Orkestrası ve Türk Halk Müziği solisti İlkim Eylül İlk tarafından "Kahramanlık" Türküleri" konseri verildi.

Pandemi tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğu konser, Mamak Belediyesi ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Mamak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Mamak Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları ekibinin de renk kattığı konserde, Ege'den Akdeniz'e, Trakya'dan Anadolu'ya sanatçı İlkim Eylül İlk'in seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar kulakların pasını sildi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Vatandaşların Zafer Bayramını kutlayarak, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Köse, "Bugün milletimizin ve devletimizin bekası için verilen milli mücadelenin büyük zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramını bir kez daha kutlamanın sevinci ve gururu içerisindeyiz. 30 Ağustos bizler için, bir milletin topyekun şahlanışı ile varlık ve birliğini, düzenini ve dirliğini, özgürlük ve bağımsızlığını, vatanını ve devletini her durum ve şartta en önde tutacağının en büyük kanıtıdır. 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. Bu zafer; bütün yokluklara, imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Bu duygular içerisinde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyor, şehit aileleri ve yakınlarına sabır ve metanet dileklerimizle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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