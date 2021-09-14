Mamak'ta 3 ayda bin 331 çift nikah masasına oturdu - Haberler
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Mamak'ta 3 ayda bin 331 çift nikah masasına oturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Mamak'ta 3 ayda bin 331 çift nikah masasına oturdu

Mamak Belediyesi evliliğe adım atacak çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Mamak Belediyesi evliliğe adım atacak çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yaz aylarında nikah ve düğün sayısında büyük artışın yaşandığı Mamak'ta 3 aylık dönemde toplam bin 331 çiftin nikahı akdi gerçekleşti.

Mamak Belediyesi evliliğe adım atacak çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yaz aylarında nikah ve düğün sayısında büyük artış yaşandığı Mamak'ta 3 aylık dönemde toplam bin 331 çiftin nikah akdi gerçekleşti. İhtiyaç duyulan her yerde Mamaklılarla bir arada olmaya devam edeceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu vurgulayarak, "İyi günlerinde kötü günlerinde hemşerilerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Gönül Belediyeciliğinin en güzel örneğini sergiliyoruz, sergilemeye de devam edeceğiz. Pandemiden dolayı nikah salonlarımızda sosyal mesafeye uygun oturma düzeninin yanı sıra gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Mamak Belediyesi olarak bu zor süreçte dünya evine giren tüm çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi. - ANKARA

Mamak'ta 3 ayda bin 331 çift nikah masasına oturdu

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Haber: Mamak'ta 3 ayda bin 331 çift nikah masasına oturdu - Haberler
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