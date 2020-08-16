Mamak'ta 24 dönümlük lavanta bahçesi Mamak'ta 24 dönümlük lavanta bahçesi Mamak Belediyesi'nin 'EkoKöy Projesi' hayata geçti.

Mamak'ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

ANKARA - Mamak Belediyesi'nin 'EkoKöy Projesi' hayata geçti. 30 dönüm üzerinde kurulan meyve sebze bahçelerinin hasatlarının gerçekleşmesinin ardından 19 dönüm alan üzerinde kurulacak lavanta bahçelerine ilk lavanta ekimi gerçekleşti.

Ankara'nın Mamak ilçesinin Gökçeyurt mahallesinde faaliyete giren ekolojik köy projesiyle birlikte 24 dönümlük alanda 19 bin adet lavanta dikildi. Kasım ayı sonuna kadar 30 dönümlük ve 17 dönümlük alanlarda da lavantalar toprakla buluşacak. 130 bin adet lavanta Kasım'a kadar ekilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse "Ankara-Mamak dendiği zaman doğası, yeşili ve tabiatı olsun istiyoruz. Hatta şöyle bir sloganımız olmuştu, 'Toprak kokusunu özleyen Mamak'a gelsin' çünkü artık eskisi gibi şehir merkezinde toprak yok her yer asfalt, beton. Eskiden yağmur yağdığında sokaklarda asfalt olmadığı için toprak kokardı. Bu sebepten kendi ilçemizdeki böyle güzel mekanları dönüştürüyoruz. Dolayısıyla insanların hafta sonu, hafta içi nefes alabileceği, ailesiyle beraber gelip hem doğayla baş başa kalabilecekleri hem de doğanın özelliklerinden faydalanabilecekleri sağlıklı bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede çok daha büyük projeleri olduğunu da belirten Köse, "Bugün de burada lavanta bahçesi oluşturduk. 19 bin tane lavantamızı toprakla buluşturduk ve vadi boyunca ekime devam edeceğiz. Seneye buradan lavantalarımızın hasatını yapacağız ve tüm Ankaralıları buraya davet edeceğiz. Mevcutta lavantalarımız bulunmaktaydı, onların hasatını yaptık. Lavanta Buketleri, ortamın güzel kokması anlamında buketler, hediyelik eşyalar, sabunlar, losyonlar yaptık" dedi.

Kaynak: İHA